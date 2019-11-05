Премьер-лига проводит проверку по факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0). Во время игры на одной из трибун произошла стычка между фанатами двух волжских команд.

Как информирует пресс-служба организации, в Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги.

Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //

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