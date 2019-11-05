РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Премьер-лига проведет проверку по инциденту на матче «Крылья Советов» — «Рубин»

11:57
Теги:

Премьер-лига проводит проверку по факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0). Во время игры на одной из трибун произошла стычка между фанатами двух волжских команд.

Как информирует пресс-служба организации, в Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги.

Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24175.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир