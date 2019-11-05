Премьер-лига проведет проверку по инциденту на матче «Крылья Советов» — «Рубин»
11:57
Премьер-лига проводит проверку по факту драки болельщиков во время матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0). Во время игры на одной из трибун произошла стычка между фанатами двух волжских команд.
Как информирует пресс-служба организации, в Самару на место инцидента направлена комиссия премьер-лиги.
Драка фанатов на матче «Крыльев» и «Рубина». Подробности //
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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