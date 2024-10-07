Тюкавин: «Динамо» много пропускает в концовках? Стараемся больше играть в атаку"

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением об игре бело-голубых в этом сезоне РПЛ.

«На самом деле не знаю, с чем связано большое количество пропущенных мячей в концовках матчей. Наверное, стараемся больше играть в атаку», — цитирует Тюкавина Legalbet.

После 11 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 5-е место в таблице.