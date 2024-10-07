Тюкавин: «Динамо» много пропускает в концовках? Стараемся больше играть в атаку"
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением об игре бело-голубых в этом сезоне РПЛ.
«На самом деле не знаю, с чем связано большое количество пропущенных мячей в концовках матчей. Наверное, стараемся больше играть в атаку», — цитирует Тюкавина Legalbet.
После 11 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 5-е место в таблице.
Источник: legalbet.ru
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|26-14
|27
|
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|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
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|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
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|11
|6
|2
|3
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|20
|
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|
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|
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|4
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|
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|2
|6
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|1
|5
|5
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|8
|
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|11
|1
|4
|6
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|7
|
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|11
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|4
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|Ахмат
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|0
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|5
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
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|Г
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Зенит
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|
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Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
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Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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