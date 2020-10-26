Главный тренер «Зенита» Сергей Семак постарался уйти от ответа, кого из игроков клуб не смог приобрести в это межсезонье.

— Не могу сказать, что прямо-таки отслеживал все такие пвсевдосенсации, но по итальянскому рынку выходило немало новостей. Процентов девяносто из того, что выходило по серии А, — это выдумки, — сказал Семак в интервью изданию «Деловой Петербург».

— Оставшиеся десять процентов — это Де Пауль из «Удинезе»?

— Не буду называть конкретных фамилий.

— Хотя бы про Дракслера скажите.

— Что сказать?

— Им интересовался «Зенит»?

— Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?

— Примерно.

— Мог бы «Зенит» взять этого игрока?

— Но откуда тогда столько вбросов?

— Возможно, агенты так подогревают интерес к своим подопечным.

— Почему за счет «Зенита»?

— Наверное, в той же Италии помнят, что в свое время «Зенит» платил большие деньги и покупал за границей много игроков. Агенты пользуются тем, что журналисты про это писали раньше, ну а те инсайдеры, что пишут сейчас, не знают истинной ситуации, включая ограничения с лимитом в России.

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 28 октября сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией» в матче группового турнира Лиги чемпионов.