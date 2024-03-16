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16 марта, 10:25

Представители Богосаваца рассказали о будущем футболиста «Ахмата»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агентство Family Football, которое ведет дела защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, прокомментировало ситуацию с будущим игрока.

«Если предложение придет хорошее, если стороны договорятся — там разные вещи могут быть. Пока он чувствует себя хорошо в «Ахмате». До лета есть время подумать, что и как», — приводит слова представителя агентства Metaratings.ru.

Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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