Представители Богосаваца рассказали о будущем футболиста «Ахмата»

Агентство Family Football, которое ведет дела защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, прокомментировало ситуацию с будущим игрока.

«Если предложение придет хорошее, если стороны договорятся — там разные вещи могут быть. Пока он чувствует себя хорошо в «Ахмате». До лета есть время подумать, что и как», — приводит слова представителя агентства Metaratings.ru.

Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.