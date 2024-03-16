Борис Ротенберг — об игре «Сочи»: «Поменялся рисунок игры, энергия. «Балтику» и «Локомотив» могли добивать»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался об игре команды во второй части сезона РПЛ.

«Поменялся рисунок игры, энергия. «Балтику» и «Локомотив» могли добивать и обыгрывать! Стремление есть. Просто пока чего-то не хватает», — сказал Ротенберг «СЭ».

После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.