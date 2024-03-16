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16 марта, 08:53

Эммерсон: «Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый!»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о своем отношении к русскому мату.

— Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый! — приводит слова Эммерсона Sport24. — Свободно говорю по-английски и понимаю: мат там строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. А русский язык настолько разнообразный, что я легко могу построить целое предложение, состоящее только из мата. Это очень круто. Но я не говорю, что абсолютно все и везде должны материться. Я сам делаю это только в кругу тех людей, которые знают, что я не какое-то быдло.

— Твое любимое матерное слово?

— ... [блин]. Мне кажется, это слово уже можно в обычный словарь вводить, его дети с первого класса знают. И самое удивительное, оно может передать весь спектр эмоций: радость, сожаление, удивление, недовольство.

Ранее Эммерсон рассказал о своем отношении к тому, чтобы вставать на колено перед матчем в рамках акции борьбы с расизмом.

Эммерсон является уроженцем Одессы. В текущем сезоне 28-летний конголезец провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-629735-emmerson-lyubimoye-maternoye-slovo-blin-yego-mozhno-vvodit-v-obychnyy-slovar-deti-s-pervogo-klassa-znayut
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Джон Кордоба

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И К Ж
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