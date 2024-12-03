Представитель нападающего ЦСКА Койта допустил, что игрок может уйти в аренду зимой
Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.
«Мы, конечно, не понимаем, почему у Секу так мало игрового времени. Но если ЦСКА позволит, то мы, возможно, готовы уйти в аренду уже зимой», — сказал Койта «СЭ».
Койта в этом сезоне провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 25-летний нападающий перешел в ЦСКА этим летом в статусе свободного агента.
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|14:00
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|16:30
|
Зенит – Акрон
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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|
Динамо Мх – Рубин
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|8.12
|14:00
|
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|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
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|8.12
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Спартак
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Алексей Батраков
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Мирлинд Даку
Рубин
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Маркус Вендел
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Динамо Мх
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