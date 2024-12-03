Представитель нападающего ЦСКА Койта допустил, что игрок может уйти в аренду зимой

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, Мамаду Койта, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Мы, конечно, не понимаем, почему у Секу так мало игрового времени. Но если ЦСКА позволит, то мы, возможно, готовы уйти в аренду уже зимой», — сказал Койта «СЭ».

Койта в этом сезоне провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 25-летний нападающий перешел в ЦСКА этим летом в статусе свободного агента.