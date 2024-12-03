Газинский считает, что Сперцян готов к отъезду в Европу

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о европейских перспективах хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Готов ли Сперцян к переезду в европейский чемпионат? Попробовать себя там можно всегда. Тут вопрос в том: готов ли к этому сам Эдуард. На мой взгляд, по тому, что я вижу, он готов к отъезду в Европу. Сперцян — футболист высокого уровня, что он и показывает на поле. Поэтому думаю, что у него есть все возможности, чтобы играть в Европе», — сказал Газинский Legalbet.ru

В текущем сезоне Сперцян провел в составе «Краснодара» 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Контракт 24-летнего футболиста с «быками» рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 20 миллионов евро.