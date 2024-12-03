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Шалимов: «Крылья» заставили оборону «Зенита» ошибаться

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«Крылья» не поплыли, смогли устоять и реализовали все, что создали. Отличный первый гол, когда после паса Рассказова Олейникова упустил Нино, а Алип — Сергеева. То есть Самара заставила оборону «Зенита» ошибаться. Второй гол — после обреза Глушенкова Самара вылетела в атаку. За две минуты гости перевернули игру», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев, также отличился Иван Олейников. Авторами голов петербургской команды стали Максим Глушенков и Нуралы Алип. После 17 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 10-е место, имея в активе 18 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
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4
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5
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7
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8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
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