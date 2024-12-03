Шалимов: «Крылья» заставили оборону «Зенита» ошибаться

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

«Крылья» не поплыли, смогли устоять и реализовали все, что создали. Отличный первый гол, когда после паса Рассказова Олейникова упустил Нино, а Алип — Сергеева. То есть Самара заставила оборону «Зенита» ошибаться. Второй гол — после обреза Глушенкова Самара вылетела в атаку. За две минуты гости перевернули игру», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В составе победителей дубль оформил Иван Сергеев, также отличился Иван Олейников. Авторами голов петербургской команды стали Максим Глушенков и Нуралы Алип. После 17 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Крылья Советов» занимают 10-е место, имея в активе 18 очков.