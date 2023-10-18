Исполком РФС состоится 26 октября

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет 26 октября, сообщается на официальном сайте организации.

Мероприятие состоится в Доме футбола РФС в Москве и начнется в 12.00 по московскому времени. Проект повестки заседания будет опубликован позднее.

16 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация планирует остаться в УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.