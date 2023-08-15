Представитель Гарре сообщил о желании нападающего покинуть «Крылья Советов»

Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре сообщил «СЭ», что футболист хочет покинуть самарский клуб.

«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», — сказал Чемпион «СЭ».