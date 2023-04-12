Агент Раткович: «Некоторые клубы следят за Дркушичем, но Ваня счастлив в «Сочи»

Младен Раткович, представитель словенского защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о взаимоотношении футболиста с тренерами команды.

«Дркушич — профессионал, он очень трудолюбивый, у него не было проблем ни с одним из тренеров. Отношения с Бердыевым у Вани были хорошие, как и со всеми остальными тренерами, которые работали в «Сочи» с ним. Любой тренер зависит от результатов. Люди, которые руководят клубом лучше всех знают, что им нужно делать и как реагировать на текущую ситуацию, чтобы помочь команде снова начать побеждать», — приводит Metaratings.ru слова Ратковича.

Также он заявил, что футболист не собирается покидать команду.

«Некоторые клубы следят за Дркушичем, потому что он качественный футболист, но Ваня счастлив в «Сочи», и он нацелен на командный результат. Не хочу обсуждать эту тему сейчас, когда произойдут какие-то конкретные вещи, тогда мы можем говорить», — добавил агент.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года из «Браво». На его счету 35 матчей за сочинский клуб, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.