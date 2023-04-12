Дуду: «Таких игроков, как Акинфеев, в мире почти нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился мнением об экс-одноклубнике Игоре Акинфееве.

«Он всегда был лидером ЦСКА, мы проводили много времени вместе. Акинфеев — один лучших вратарей Европы. Он, конечно, мог бы играть в лучших европейских клубах, но его решение — играть только за ЦСКА — было лучше, чем уехать в Англию или другую страну. Таких игроков, как Игорь, в мире почти нет. Он был и по сей день, думаю, остается умным человеком: в раннем возрасте дебютировал, стал звездой, не попадал ни в какие скандалы, и с деньгами, скорее всего, все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. За московский клуб он провел 74 матча и в составе армейцев стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.