Юрист Федуна сообщила, когда Газизов сможет подать апелляцию по делу о выплате 399 миллионов рублей

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы Леонида Федуна, рассказала «СЭ», на какой стадии сейчас находится дело о взыскании с экс-владельца «Спартака» 399 миллионов рублей в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

7 апреля стало известно, что Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в удовлетворении иска о невыплате заработной платы в «Спартаке».

«Суд вынес решение по данному спору. Ждем, когда суд подготовит решение в полном объеме для того, чтобы посмотреть, на какие нормы закона будет ссылаться господин Газизов. Соответсвенно, у него есть право обжаловать данное решение. Думаю, что он будет это делать. В ближайшее время решение будет готово в полном объеме. Как правило, это происходит в течение месяца с момента оглашения резолютивной части. С учетом майских праздников, думаю, что к 15-му числу что-то уже будет», — сказала Завьялова «СЭ».

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.