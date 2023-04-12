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Сегодня, 14:45

Юрист Федуна сообщила, когда Газизов сможет подать апелляцию по делу о выплате 399 миллионов рублей

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы Леонида Федуна, рассказала «СЭ», на какой стадии сейчас находится дело о взыскании с экс-владельца «Спартака» 399 миллионов рублей в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

7 апреля стало известно, что Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в удовлетворении иска о невыплате заработной платы в «Спартаке».

«Суд вынес решение по данному спору. Ждем, когда суд подготовит решение в полном объеме для того, чтобы посмотреть, на какие нормы закона будет ссылаться господин Газизов. Соответсвенно, у него есть право обжаловать данное решение. Думаю, что он будет это делать. В ближайшее время решение будет готово в полном объеме. Как правило, это происходит в течение месяца с момента оглашения резолютивной части. С учетом майских праздников, думаю, что к 15-му числу что-то уже будет», — сказала Завьялова «СЭ».

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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