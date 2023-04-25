Представитель бразильца Боржеса: «Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар»

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии игрока, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

«Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар. У него обнаружили перелом лицевой кости, и сейчас в клубе будут решать вопрос о дальнейшем лечении игрока и том, как долго Кади проведет без игры», — приводит Sport24 слова Алиска.

На 47-й минуте встречи Боржес столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру.

В текущем сезоне бразилец провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.