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Судейство

Сегодня, 15:30

Ахметов обвинил российских судей в непрофессионализме: «Либо это низкий уровень, либо предвзятость»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ильзат Ахметов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в комментарии для «СЭ» высказался об уровне судейства в РПЛ.

«В нынешнем сезоне уже какая-то тенденция на судейские ошибки. Люди, которые занимаются судейством, должны над этим работать и улучшать свою же работу. Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость. По моему мнению, с ВАР ошибок стало еще больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», — сказал Ахметов «СЭ».

Ранее Ахметов выразил недовольство поведением болельщиков «Спартака» после игры 24-го тура с «Краснодаром».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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Оренбург – Пари НН
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 7
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