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Сегодня, 15:14

Представитель Боржеса: «Краснодар» ждет, чтобы провести Кади повторное обследование»

Алина Савинова
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Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии игрока после операции.

«Все без изменений — клуб ждет, чтобы провести повторное обследование. Главное, что с Кади все хорошо, он даже смог посетить матч «Краснодара». Пока еще рано говорить о точных сроках восстановления футболиста», — приводит Sport24 слова Алиска.

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-predstavitel-borzhesa-s-kadi-vse-khorosho-krasnodar-zhdet-chtoby-provesti-yemu-povtornoye-obsledovaniye
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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