Чалов рассказал, почему игроки в ЦСКА снова стали краситься в блондинов

Форвард ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос, почему игроки московской команды снова стали красить волосы в белый цвет.

«Почему все в команде снова начали краситься в блондинов? Классно же! Всегда интересно меняться и не бояться этого делать. Как по мне — это кайф», — приводит «Чемпионат» слова Чалова.

На данный момент ЦСКА с 54 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. 21 мая армейцы сыграют со «Спартаком» в рамках 28-го тура РПЛ. Начало матча — 16.30 по московскому времени.