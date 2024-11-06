Представитель Батракова заявил, что «Локомотив» еще не договорился о продлении контракта с игроком

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» слова председателя совета директоров железнодорожников Юрия Нагорных о договоренности по продлению контракта между клубом и футболистом.

Ранее Нагорных заявил об этом в интервью «РИА Новости Спорт».

«Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте. Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива» или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует. Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Нынешний контракт хавбека с клубом действует до конца июня 2027 года.