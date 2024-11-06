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Радимов: «От ЦСКА не было футбола в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил игру армейцев в матче против «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«Начнем с того, что качество футбола в этом матче просто отсутствовало. Если «Спартак» играл хоть как-то в футбол, то ЦСКА... Попалось тут интервью Аленичева, что ЦСКА — команда уровня ФНЛ. Ну, наверное, не столь категорично. Но в этом матче все выглядело просто... Футбола от ЦСКА не было, это не футбол. То есть если они хотят играть в футбол в самом простом понятии этого слова, чтобы болельщиков не путать, то смысл заключается в том, что игрок в красно-синей форме должен отдавать пас красно-синему, пас должен идти вперед, на скорости должен бегать с мячом, а не ходить с ним. И самое важное, что надо пробовать эту кожаную сферу забить между трех сколоченных палок, обтянутых сеткой. Вот этого у ЦСКА не было точно, мне кажется. Если сейчас и проводить разбор игры Николичу, то надо начать с основ футбола», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 14 туров ЦСКА с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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