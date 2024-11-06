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Сегодня, 12:22

Карпин: «Когда я играл за «Спартак», мы называли Черенкова святым»

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Бывший полузащитник «Спартака», главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от фильма о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

«Когда я играл за «Спартак», мы называли его святым. Он был великий футболист, сравнимый с Диего Марадоной. Это лично мое мнение. Черенков был в СССР и потом уже в России, как Пеле для Бразилии. То есть игрок масштаба целой страны. А чтобы понять, каким Федор был человеком, нужно посмотреть о нем фильм. Этот фильм как раз раскрывает Черенкова скорее как человека, а не как футболиста.
Если честно, когда я шел на премьеру фильма «Федя. Народный футболист», думал, что там будет, как обычно, про спорт. Это меня не очень впечатляет, потому что я в этой индустрии работаю. Но этот фильм меня зацепил человечностью. Отлично показали, каким он был человеком, через что он прошел и чего ему это стоило. Так что очень рекомендую и советую посмотреть этот фильм. Реально цепляет. Футболисты сборной России тоже остались под впечатлением, хотя они, конечно же, почти не знают о Черенкове. Но им понравился антураж, то, как показано то время, как показан характер Федора.
И я считаю, что с помощью подобного кино можно воспитывать молодых футболистов. Уверен, что, если бы не было такого кино, никто бы из них не зашел в интернет ради того, чтобы почитать что-нибудь про Федора Черенкова. Они бы предпочли поиграть. Поэтому такие фильмы очень полезны.
Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» — «Динамо» памяти Федора Черенкова. Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы. Было бы свободное время, с удовольствием бы вышел на газон», — заявил Карпин в эфире «Русского радио».

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

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Максим Глушенков

Зенит

 7
П
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Зенит

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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Фернандо Костанца

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