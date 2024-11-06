Карпин: «Когда я играл за «Спартак», мы называли Черенкова святым»
Бывший полузащитник «Спартака», главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от фильма о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».
«Когда я играл за «Спартак», мы называли его святым. Он был великий футболист, сравнимый с Диего Марадоной. Это лично мое мнение. Черенков был в СССР и потом уже в России, как Пеле для Бразилии. То есть игрок масштаба целой страны. А чтобы понять, каким Федор был человеком, нужно посмотреть о нем фильм. Этот фильм как раз раскрывает Черенкова скорее как человека, а не как футболиста.
Если честно, когда я шел на премьеру фильма «Федя. Народный футболист», думал, что там будет, как обычно, про спорт. Это меня не очень впечатляет, потому что я в этой индустрии работаю. Но этот фильм меня зацепил человечностью. Отлично показали, каким он был человеком, через что он прошел и чего ему это стоило. Так что очень рекомендую и советую посмотреть этот фильм. Реально цепляет. Футболисты сборной России тоже остались под впечатлением, хотя они, конечно же, почти не знают о Черенкове. Но им понравился антураж, то, как показано то время, как показан характер Федора.
И я считаю, что с помощью подобного кино можно воспитывать молодых футболистов. Уверен, что, если бы не было такого кино, никто бы из них не зашел в интернет ради того, чтобы почитать что-нибудь про Федора Черенкова. Они бы предпочли поиграть. Поэтому такие фильмы очень полезны.
Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» — «Динамо» памяти Федора Черенкова. Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы. Было бы свободное время, с удовольствием бы вышел на газон», — заявил Карпин в эфире «Русского радио».
Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3