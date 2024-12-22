CIES назвал Батракова лучшим бьющим полузащитником мира в возрасте до 21 года

Батраков признан лучшим бьющим хавбеком мира в возрасте до 21 года по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим бьющим хавбеком мира в возрасте до 21 года.

Помимо 19-летнего россиянина в десятку лучших вошли Рокас Пукштас («Хайдук»), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Джоб Беллингем («Сандерленд»), Хабиб Диарра («Страсбур»), Хулио Энсико («Брайтон»), Бенжамин Кремаски («Интер Майами»), Элан Рикардо («ЛА Экидад»), Антони Козубал («Лех») и Крис Ригг («Сандерленд»).

Как говорится на сайте CIES, футболистов из этого списка отличает способность завершать атаки.

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».