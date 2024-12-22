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Сегодня, 18:52

В «Пари НН» рассказали о ходе переговоров с «Динамо» по Грулеву

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе переговоров с «Динамо» по трансферу нападающего Вячеслава Грулева.

«Мы не скрываем, что переговоры идут. Вячеслав хороший футболист, профессионал. Понятно, что он интересует не только наш клуб. Мы хотели бы, чтобы он перешел к нам. Переговоры ведутся. Но говорить, что все решено, преждевременно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний форвард может подписать контракт с нижегородцами до лета 2027 года.

Нападающий является воспитанником «Динамо», он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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