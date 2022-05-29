Клейменов заявил, что не думал об уходе из совета директоров «Спартака»

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов сообщил, что не думал об уходе из совета директоров команды.

— Вы остается в совете директоров?

— Пока да, об уходе не думал. Не я себя назначал, не мне решать.