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Ерохин: «Малком держит связь со многими игроками «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что форвард «Аль-Хиляля» Малком продолжает общаться с футболистами петербургской команды.

«Малком приезжал к нам, когда мы были на зимних сборах, он вроде выкладывал где-то в своих соцсетях поздравления «Зенита» с чемпионством. Насколько я знаю, он на связи со многими ребятами, общается с ними периодически. От него идет поддержка команде, молодец, что не забывает.

В последнем сезоне Малком многое вложил в успех «Зенита», играл на максимум и показал, что умеет и на что способен. В Саудовской Аравии вроде тоже сейчас во многом делает результат для своей команды», — приводит слова Ерохина Legalbet.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» за 60 миллионов евро в июле прошлого года.

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом вингер стал четырехкратным чемпионом России, 4 раза побеждал в Суперкубке России и 1 раз в Кубке страны. 24 февраля 2023 года игрок получил российское гражданство.

Источник: Legalbet
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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 2 : 0
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