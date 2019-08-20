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«Предчувствия меня не обманули, это было классное шоу». Ковалевски — о матче «Спартак» — ЦСКА

09:33
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски в своем Twitter поделился эмоциями от матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

— Предчувствия меня не разочаровали! На «Открытие Арена» получилось классное футбольное шоу! Очень важная победа «Спартака» в московском дерби! До, во время и после матча много очень приятных встреч с близкими людьми. С победой «Спартак»!

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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