Пожмет ли Семин руку Кикнадзе и Мещерякову? Отвечает сам тренер
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о своем отношении к гендиректору клуба Василию Кикнадзе и председателю совета директоров Анатолию Мещерякову.
— На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны, — отметил Семин. — Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу. (Игорь Рабинер)
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