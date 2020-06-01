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Пожмет ли Семин руку Кикнадзе и Мещерякову? Отвечает сам тренер

00:20
Аркадий Дворкович, Юрий Семин, Анатолий Мещеряков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Аркадий Дворкович, Юрий Семин, Анатолий Мещеряков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о своем отношении к гендиректору клуба Василию Кикнадзе и председателю совета директоров Анатолию Мещерякову.

— На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны, — отметил Семин. — Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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