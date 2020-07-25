«Поздравляю с возвращением в еврокубки!» Новиков обратился к болельщикам «Динамо»
23:26
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги минувшего сезона чемпионата России.
Московская команда с 41 баллом заняла 6-е место в турнирной таблице РПЛ и вышла во второй отборочный раунд Лиги Европы.
«По итогам сезона 2019/20: динамовская молодежка — чемпионы первенства, главная команда — в Лигу Европы.
Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству Клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации!
Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата! Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы", — написал в Instagram Новиков.
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