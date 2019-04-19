"Поздравляем "Спартак" и желаем ему процветания". Красно-белые поздравили общество с 84-летием

"Спартак" поздравил общество красно-белых с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 84 года.
– 19 апреля 1935 года, Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав ДСО "Спартак". В 1996 году ему было присвоено имя его основателя Николая Петровича Старостина. Поздравляем общество "Спартак" и желаем ему процветания, – говорится в сообщении.
🔴⚪️Обществу "Спартак" – 84 года!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 апреля 2019 г.
19 апреля 1935 года, Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав ДСО "Спартак". В 1996 году ему было присвоено имя его основателя Николая Петровича Старостина.
Поздравляем общество "Спартак" и желаем ему процветания! pic.twitter.com/uNm4QAZDjA
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