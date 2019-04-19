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"Поздравляем "Спартак" и желаем ему процветания". Красно-белые поздравили общество с 84-летием

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"Спартак"​ поздравил общество красно-белых с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 84 года.

– 19 апреля 1935 года, Всесоюзный совет физической культуры утвердил устав ДСО "Спартак". В 1996 году ему было присвоено имя его основателя Николая Петровича Старостина. Поздравляем общество "Спартак" и желаем ему процветания, – говорится в сообщении.

 

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