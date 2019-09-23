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«Потрясающие чувства». Сигурдссон — о победе над «Краснодаром» и возвращении на поле

19:27
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Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон, который не играл за москвичей больше месяца после травмы в матче 5-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:0), опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

20-летний исландец отметил, что рад вернуться на поле и поблагодарил фанатов красно-синих за поддержку.

— Это потрясающие чувства — вновь вернуться на поле! — написал Сигурдссон в Instagram. — Важные 3 очка. Наши болельщики (затем идут сердечки красно-синих цветов — Прим. «СЭ»).

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ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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