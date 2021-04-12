На 87-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0) произошел еще один эпизод, связанный с возможной игрой рукой футболиста железнодорожников. И снова арбитр Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в их ворота. Правильно ли он поступил?

Спартаковским болельщикам показалось, что защитник Александр Сильянов сыграл в мяч правой рукой. На самом деле мяч после удара Джордана Ларссона попал игроку «Локомотива» в бедро и отлетел в сторону. Именно поэтому никакой реакции со стороны спартаковца не последовало.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

К сожалению, в ходе телетрансляции, как и в случае с эпизодом на 51-й минуте, когда могло показаться, что Пабло сыграл рукой, не нашлось повторов, позволявших сделать однозначный вывод.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

(Александр Бобров)