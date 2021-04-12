Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Спартак»: сыграл ли Сильянов рукой. В пользу гостей не назначен еще один пенальти

10:00
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Теги:

На 87-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0) произошел еще один эпизод, связанный с возможной игрой рукой футболиста железнодорожников. И снова арбитр Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в их ворота. Правильно ли он поступил?

Спартаковским болельщикам показалось, что защитник Александр Сильянов сыграл в мяч правой рукой. На самом деле мяч после удара Джордана Ларссона попал игроку «Локомотива» в бедро и отлетел в сторону. Именно поэтому никакой реакции со стороны спартаковца не последовало.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

К сожалению, в ходе телетрансляции, как и в случае с эпизодом на 51-й минуте, когда могло показаться, что Пабло сыграл рукой, не нашлось повторов, позволявших сделать однозначный вывод.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

(Александр Бобров)

Локомотив — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...