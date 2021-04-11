«Спартак» показал анонс матча против «Локо» с Джикией на афише: «Ограбление поезда»
«Спартак» анонсировал сегодняшний матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» афишей из компьютерной игры о Диком Западе Read Dead Redemption II.
Описание гласит: «Spartak Lokomotiv II Ограбление поезда».
При этом на афише в качестве главного героя изображен защитник «Спартака» Георгий Джикия.
«Один из самых важных матчей концовки сезона!», — отмечается в сообщении к посту в Twitter.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» — третий.
Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 11 апреля, на «РЖД- Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
«СЭ» ппроведет трансляцию встречи.
Один из самых важных матчей концовки сезона! ?#ЛокомотивСпартак — сегодня в 19:00 мск— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021
Встречу покажет «Матч! ТВ» ? pic.twitter.com/bm9OYTWMRB
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