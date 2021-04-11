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«Спартак» показал анонс матча против «Локо» с Джикией на афише: «Ограбление поезда»

12:11
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» «Спартак» показал анонс матча против «Локо» с Джикией на афише: «Ограбление поезда». Фото ФК Спартак, Twitter
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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«Спартак» анонсировал сегодняшний матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» афишей из компьютерной игры о Диком Западе Read Dead Redemption II.

Описание гласит: «Spartak Lokomotiv II Ограбление поезда».

При этом на афише в качестве главного героя изображен защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Один из самых важных матчей концовки сезона!», — отмечается в сообщении к посту в Twitter.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» — третий.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 11 апреля, на «РЖД- Арене». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

«СЭ» ппроведет трансляцию встречи.

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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