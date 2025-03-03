Вильягра прибыл в Москву

Полузащитник «Ривер Плейта» Родриго Вильягра прилетел в Москву, сообщает Telegram-канал «Малинкин Парк».

1 марта El Grafico утверждал, что 24-летний хавбек в ближайшее время станет игроком ЦСКА.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.