Посольство России ждет новых подробностей о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Посольство России в Чехии намерено сегодня получить новую информацию о состоянии Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Она выпала с балкона в Праге и сейчас находится в коме.

- Мы намерены во вторник связаться с представителем чешской полиции, ведущим дело о падении гражданки России Екатерины Бобковой с балкона, приведшем к многочисленным травмам, чтобы получить новую информацию о происшествии", - цитирует РИА Новости представителя российского посольства в Чехии.

Екатерина Бобкова, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, серьезно пострадала при падении из окна в Праге. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", девушка находится в критическом состоянии – она введена в искусственную кому.

По словам источника агентства, состояние у девушки критическое. Ей сделали несколько операций и сейчас ее ввели в состояние искусственной комы. "Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств, – отметил собеседник агентства. – Другими деталями я пока не располагаю".

По данным "МК", у пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и так далее. В ближайшее время к ней в больницу должна приехать родная сестра Татьяна.

15 апреля, когда суд над футболистами был в самом разгаре, Бобкова разместила в своем Инстаграме фотографию, где она лежит на полу с размазанной по лицу помадой. "Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов", – написала Бобкова.

Свидетель из компании Кокорина и Мамаева выпала из окна. Подробности