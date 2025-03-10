Посольство Бразилии осудило футбольных болельщиков за оскорбление Вендела

Посольство Бразилии в Москве вынесло ноту осуждения футбольным фанатам за оскорбление полузащитника «Зенита» Вендела на расовой почве во время матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Посольство Бразилии выражает сожаление и осуждает расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену, который с профессионализмом и соблюдением спортивной этики защищает цвета «Зенита» из Санкт-Петербурга с 2020 года. Посольство Бразилии в Москве выражает безоговорочную поддержку и полную солидарность Маркусу Венделу», — гласит сообщение в Telegram-канале посольства.

27-летний хавбек получил красную карточку на 74-й минуте матча с «Факелом» за неприличный жест, который он показал в ответ на расистские выкрики с трибун.