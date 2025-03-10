«Динамо» продлило контракт с Фернандесом до 2029 года
Московское «Динамо» сообщило о продлении контракта с парагвайским защитником Роберто Фернандесом.
Бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале видео, в котором футболист предстал в образе супергероя, спасающего планету от гигантского астероида. Отмечается, что новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до 2029 года.
«Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м», — говорится в видеоролике.
Фернандес является игроком «Динамо» с 2022 года. В этом сезоне он провел за команду 17 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.
Источник: https://t.me/fcdynamo/30169
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|10
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|2
|2
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|
6
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|2
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|11
|
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|5
|3
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|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
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|4
|13-11
|10
|
14
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|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
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|8
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Иван Обляков
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Педро
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|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
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Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1
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