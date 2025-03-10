«Динамо» продлило контракт с Фернандесом до 2029 года

Московское «Динамо» сообщило о продлении контракта с парагвайским защитником Роберто Фернандесом.

Бело-голубые опубликовали в своем Telegram-канале видео, в котором футболист предстал в образе супергероя, спасающего планету от гигантского астероида. Отмечается, что новое соглашение с 24-летним защитником рассчитано до 2029 года.

«Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м», — говорится в видеоролике.

Фернандес является игроком «Динамо» с 2022 года. В этом сезоне он провел за команду 17 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.