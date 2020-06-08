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«Последний контракт в его карьере». Экс-нападающий «Коринтианса» подтвердил, что Вагнер вернется в Россию

10:23
Вагнер Лав. Фото Reuters
Вагнер Лав. Фото Reuters
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Бывший нападающий «Коринтианса» Эвертон рассказал, что форвард Вагнер Лав принял решение вернуться в Россию. В ближайшее время 36-летний бразилец должен подписать контракт с ЦСКА.

— Вагнер Лав мой близкий друг, — цитирует Эвертона Fox Sports. — У него появилась возможность вернуться в Россию. Это будет его последний контракт в карьере.

Мы знаем, что происходит в «Коринтиансе». Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. А Вагнеру нужно думать о том, что конец карьеры близок. Нужно позаботиться о семье.

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