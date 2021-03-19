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После прихода Черевченко «Химки» — лидер чемпионата

23:10
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Химки» в матче 23-го тура чемпионата России победили в гостях «Рубин» (3:1) и довели беспроигрышную серию в премьер-лиге до 10 встреч. Подмосковная команда обновила лучший результат текущего сезона. Лучшая серия «Зенита» продолжалась восемь туров, рекорд «Сочи» — семь туров, ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» — по шесть. Красно-черные стали пятым клубом, которому удалось провести десять туров без поражений в последние пять сезонов. Причем из клубов, не относящихся к числу грандов российского футбола, подобное удавалось только «Ростову» Курбана Бердыева и «Арсеналу» нынешнего тренера химчан Игоря Черевченко.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионате-2020/21

Команда

Тренер

И

В

Н

М

Химки

Игорь Черевченко

10

8

2

17-7

Зенит

Сергей Семак

8

5

3

20-8

Сочи

Владимир Федотов

7

4

3

10-6

ЦСКА

Виктор Гончаренко

6

5

1

14-3

Спартак

Доменико Тедеско

6

4

2

10-5

Локомотив

Марко Николич

6

4

2

5-1

Зенит

Сергей Семак

6

3

3

14-4

Черевченко принял «Химки» после восьмого тура, в котором красно-черные были уничтожены «Краснодаром» (2:7). Под руководством 46-летнего специалиста химчане уступили всего трижды («Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту»), одержав десять побед — рекорд клуба в высшем дивизионе. В турнирной таблице последних 15 туров подмосковный клуб занимает первое место, на одно очко опережая «Зенит». Любопытно, что только команда Черевченко пропускает меньше гола за игру (14 в 15 матчах), зенитовцы и сочинцы позволили соперникам забить по 16 мячей, ЦСКА — 17.

Турнирная таблица чемпионата России с момента назначения Игоря Черевченко в «Химки»

 

И

В

Н

П

М

О

Химки

15

10

2

3

23-14

32

Зенит

15

9

4

2

39-16

31

Локомотив

15

9

1

5

22-20

28

Спартак

15

8

3

4

33-18

27

Рубин

15

8

2

5

21-18

26

Сочи

15

7

4

4

26-16

25

Динамо

15

8

1

6

25-22

25

ЦСКА

15

7

3

5

26-17

24

Ростов

15

7

2

6

23-18

23

Краснодар

15

6

2

7

27-24

20

Ахмат

15

5

4

6

14-18

19

Урал

15

3

7

5

13-23

16

Ротор

15

4

4

7

9-21

16

Уфа

15

2

3

10

10-23

9

Арсенал

15

2

3

10

9-27

9

Тамбов

15

1

3

11

7-32

6

Лидеры «Химок»-2020/21 Резиуан Мирзов и Илья Кухарчук в Казани отметились результативными действиями и улучшили свое положение в списке бомбардиров клуба в премьер-лиге. Повторивший личный снайперский рекорд Мирзов (6 голов, как в «Арсенале»-2018/19) теперь делит пятое место по голам со словенцем Настей Чехом, а Кухарчук, добавивший к пяти голам пять передач, сравнялся по системе «гол+пас» с Романом Широковым. От того же Чеха и Андрея Тихонова Илья отделяет на два балла, от рекордсмена клуба Драгана Блатняка — целых 18. Правда, и играл хорват в пять раз больше.

Самые результативные игроки «Химок» в премьер-лиге

Игрок

Матчи

Г

П

О

Драган Блатняк

74

7

21

28

Александр Антипенко

65

15

7

22

Настя Чех

46

6

6

12

Андрей Тихонов

28

4

8

12

Эльдар Низамутдинов

45

10

1

11

Роман Широков

27

7

3

10

Илья Кухарчук

15

5

5

10

Резиуан Мирзов

11

6

2

8

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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