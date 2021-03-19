После прихода Черевченко «Химки» — лидер чемпионата
«Химки» в матче 23-го тура чемпионата России победили в гостях «Рубин» (3:1) и довели беспроигрышную серию в премьер-лиге до 10 встреч. Подмосковная команда обновила лучший результат текущего сезона. Лучшая серия «Зенита» продолжалась восемь туров, рекорд «Сочи» — семь туров, ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» — по шесть. Красно-черные стали пятым клубом, которому удалось провести десять туров без поражений в последние пять сезонов. Причем из клубов, не относящихся к числу грандов российского футбола, подобное удавалось только «Ростову» Курбана Бердыева и «Арсеналу» нынешнего тренера химчан Игоря Черевченко.
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионате-2020/21
|
Команда
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Химки
|
Игорь Черевченко
|
10
|
8
|
2
|
17-7
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
8
|
5
|
3
|
20-8
|
Сочи
|
Владимир Федотов
|
7
|
4
|
3
|
10-6
|
ЦСКА
|
Виктор Гончаренко
|
6
|
5
|
1
|
14-3
|
Спартак
|
Доменико Тедеско
|
6
|
4
|
2
|
10-5
|
Локомотив
|
Марко Николич
|
6
|
4
|
2
|
5-1
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
6
|
3
|
3
|
14-4
Черевченко принял «Химки» после восьмого тура, в котором красно-черные были уничтожены «Краснодаром» (2:7). Под руководством 46-летнего специалиста химчане уступили всего трижды («Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту»), одержав десять побед — рекорд клуба в высшем дивизионе. В турнирной таблице последних 15 туров подмосковный клуб занимает первое место, на одно очко опережая «Зенит». Любопытно, что только команда Черевченко пропускает меньше гола за игру (14 в 15 матчах), зенитовцы и сочинцы позволили соперникам забить по 16 мячей, ЦСКА — 17.
Турнирная таблица чемпионата России с момента назначения Игоря Черевченко в «Химки»
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Химки
|
15
|
10
|
2
|
3
|
23-14
|
32
|
Зенит
|
15
|
9
|
4
|
2
|
39-16
|
31
|
Локомотив
|
15
|
9
|
1
|
5
|
22-20
|
28
|
Спартак
|
15
|
8
|
3
|
4
|
33-18
|
27
|
Рубин
|
15
|
8
|
2
|
5
|
21-18
|
26
|
Сочи
|
15
|
7
|
4
|
4
|
26-16
|
25
|
Динамо
|
15
|
8
|
1
|
6
|
25-22
|
25
|
ЦСКА
|
15
|
7
|
3
|
5
|
26-17
|
24
|
Ростов
|
15
|
7
|
2
|
6
|
23-18
|
23
|
Краснодар
|
15
|
6
|
2
|
7
|
27-24
|
20
|
Ахмат
|
15
|
5
|
4
|
6
|
14-18
|
19
|
Урал
|
15
|
3
|
7
|
5
|
13-23
|
16
|
Ротор
|
15
|
4
|
4
|
7
|
9-21
|
16
|
Уфа
|
15
|
2
|
3
|
10
|
10-23
|
9
|
Арсенал
|
15
|
2
|
3
|
10
|
9-27
|
9
|
Тамбов
|
15
|
1
|
3
|
11
|
7-32
|
6
Лидеры «Химок»-2020/21 Резиуан Мирзов и Илья Кухарчук в Казани отметились результативными действиями и улучшили свое положение в списке бомбардиров клуба в премьер-лиге. Повторивший личный снайперский рекорд Мирзов (6 голов, как в «Арсенале»-2018/19) теперь делит пятое место по голам со словенцем Настей Чехом, а Кухарчук, добавивший к пяти голам пять передач, сравнялся по системе «гол+пас» с Романом Широковым. От того же Чеха и Андрея Тихонова Илья отделяет на два балла, от рекордсмена клуба Драгана Блатняка — целых 18. Правда, и играл хорват в пять раз больше.
Самые результативные игроки «Химок» в премьер-лиге
|
Игрок
|
Матчи
|
Г
|
П
|
О
|
Драган Блатняк
|
74
|
7
|
21
|
28
|
Александр Антипенко
|
65
|
15
|
7
|
22
|
Настя Чех
|
46
|
6
|
6
|
12
|
Андрей Тихонов
|
28
|
4
|
8
|
12
|
Эльдар Низамутдинов
|
45
|
10
|
1
|
11
|
Роман Широков
|
27
|
7
|
3
|
10
|
Илья Кухарчук
|
15
|
5
|
5
|
10
|
Резиуан Мирзов
|
11
|
6
|
2
|
8
(Кирилл Бурдаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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