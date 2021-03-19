«Химки» в матче 23-го тура чемпионата России победили в гостях «Рубин» (3:1) и довели беспроигрышную серию в премьер-лиге до 10 встреч. Подмосковная команда обновила лучший результат текущего сезона. Лучшая серия «Зенита» продолжалась восемь туров, рекорд «Сочи» — семь туров, ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» — по шесть. Красно-черные стали пятым клубом, которому удалось провести десять туров без поражений в последние пять сезонов. Причем из клубов, не относящихся к числу грандов российского футбола, подобное удавалось только «Ростову» Курбана Бердыева и «Арсеналу» нынешнего тренера химчан Игоря Черевченко.

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионате-2020/21

Команда Тренер И В Н М Химки Игорь Черевченко 10 8 2 17-7 Зенит Сергей Семак 8 5 3 20-8 Сочи Владимир Федотов 7 4 3 10-6 ЦСКА Виктор Гончаренко 6 5 1 14-3 Спартак Доменико Тедеско 6 4 2 10-5 Локомотив Марко Николич 6 4 2 5-1 Зенит Сергей Семак 6 3 3 14-4

Черевченко принял «Химки» после восьмого тура, в котором красно-черные были уничтожены «Краснодаром» (2:7). Под руководством 46-летнего специалиста химчане уступили всего трижды («Локомотиву», «Спартаку» и «Зениту»), одержав десять побед — рекорд клуба в высшем дивизионе. В турнирной таблице последних 15 туров подмосковный клуб занимает первое место, на одно очко опережая «Зенит». Любопытно, что только команда Черевченко пропускает меньше гола за игру (14 в 15 матчах), зенитовцы и сочинцы позволили соперникам забить по 16 мячей, ЦСКА — 17.

Турнирная таблица чемпионата России с момента назначения Игоря Черевченко в «Химки»

И В Н П М О Химки 15 10 2 3 23-14 32 Зенит 15 9 4 2 39-16 31 Локомотив 15 9 1 5 22-20 28 Спартак 15 8 3 4 33-18 27 Рубин 15 8 2 5 21-18 26 Сочи 15 7 4 4 26-16 25 Динамо 15 8 1 6 25-22 25 ЦСКА 15 7 3 5 26-17 24 Ростов 15 7 2 6 23-18 23 Краснодар 15 6 2 7 27-24 20 Ахмат 15 5 4 6 14-18 19 Урал 15 3 7 5 13-23 16 Ротор 15 4 4 7 9-21 16 Уфа 15 2 3 10 10-23 9 Арсенал 15 2 3 10 9-27 9 Тамбов 15 1 3 11 7-32 6

Лидеры «Химок » -2020/21 Резиуан Мирзов и Илья Кухарчук в Казани отметились результативными действиями и улучшили свое положение в списке бомбардиров клуба в премьер-лиге. Повторивший личный снайперский рекорд Мирзов (6 голов, как в «Арсенале » -2018/19) теперь делит пятое место по голам со словенцем Настей Чехом, а Кухарчук, добавивший к пяти голам пять передач, сравнялся по системе «гол+пас» с Романом Широковым. От того же Чеха и Андрея Тихонова Илья отделяет на два балла, от рекордсмена клуба Драгана Блатняка — целых 18. Правда, и играл хорват в пять раз больше.

Самые результативные игроки «Химок» в премьер-лиге

Игрок Матчи Г П О Драган Блатняк 74 7 21 28 Александр Антипенко 65 15 7 22 Настя Чех 46 6 6 12 Андрей Тихонов 28 4 8 12 Эльдар Низамутдинов 45 10 1 11 Роман Широков 27 7 3 10 Илья Кухарчук 15 5 5 10 Резиуан Мирзов 11 6 2 8

(Кирилл Бурдаков)