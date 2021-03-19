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Судейство

«Сочи» — «Тамбов»: Заболотный ошибочно получил желтую карточку

22:11
Момент матча «Сочи» — «Тамбов». Момент матча «Сочи» — «Тамбов». Момент матча «Сочи» — «Тамбов».
Момент матча «Сочи» — «Тамбов».
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На 31-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Тамбов» (5:0) ошибся арбитр Артем Любимов, неверно оценивший действия Антона Заболотного и вынесший ему предупреждение. Судья посчитал, что нападающий сыграл грубо в борьбе за верховой мяч и ударил соперника по голове. На самом деле сочинец выпрыгнул раньше игрока «Тамбова», а затем слегка коснулся рукой его головы. Никакого удара или толчка не было.

Момент похож на тот, в котором ошибочно получил желтую карточку защитник ЦСКА Мариу Фернандес. Наши судьи стали карать предупреждениями даже незначительные контакты с головой.
(Александр Бобров)

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