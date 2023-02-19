Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:21

Попов признался, что конкуренты «Спартака» дополнительно мотивировали соперников клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает о мотивации «Спартака» в чемпионате России.

«Бывало, конкуренты «Спартака» каким-то образом подбадривали твою команду, чтобы ты сильнее играл или с большим настроением выходил против спартаковцев. Всякое могло быть. Подвозили дополнительные премиальные.

Был ли у меня такой случай, что нам «подвезли»? Ну, такие случаи, конечно, бывали, но это ведь и в Европе бывает, и в российском футболе тоже. Нормальная ситуация, когда тебя поощряет не только твой клуб, но и конкуренты другой команды, чтобы ты выиграл. Могу ли вспомнить какой-то конкретный случай? Сейчас не могу вспомнить конкретно. Надо было раньше записывать (смеётся). Но это происходит, естественно», — цитирует Попова Legalbet.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции. «Ростов» идет третьим (35 очков). Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-bivalo-konkurenti-spartaka-podvozili/
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Фалькао не поехал в ЦСКА, «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ
Агент Олусегуна сообщил, что форвард может покинуть «Краснодар»
Источник: «Краснодар» пока не вел переговоры о новых контрактах Ионова и Черникова
В ЦСКА подтвердили новость о заинтересованности клуба в переходе Фалькао
Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой
Канчельскис — о российских паспортах Малкома и Клаудиньо: «Пускай получают, какие проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о работе в «Спартаке»: «Я должен поехать к стадиону с табличкой «Возьмите меня»?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости