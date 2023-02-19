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Сегодня, 11:49

Пономарев предложил заявить Фалькао в команду ветеранов ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Радамель Фалькао.
Фото AFP

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

«Интерес ЦСКА к Фалькао? Да это глупости. Зачем это нужно. 37 лет, какой нам нападающий. То же самое, как взяли в «Локомотив» Смольникова и Дзюбу. Ну что они хотят, вылететь в низшую лигу? Здесь то же самое. Надо бегущих ребят брать. А этот будет стоять на месте. Фалькао — уже глубокий ветеран. Его можно заявить за команду ветеранов ЦСКА! Почему нет?» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Владимир Пономарев (СССР)
Радамель Фалькао
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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