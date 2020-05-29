Понтус Вернблум: «У нас были зарубы с Гацканом. Мы просто ненавидели друг друга»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, против кого не любил играть в РПЛ.

— У нас были зарубы с Гацканом в те годы, — сказал Вернблум в эфире Youtube-канала ЦСКА. — Это была история любви и ненависти. Мы просто ненавидели друг друга. Я помню нашу последнюю встречу. Он уже знал, что я ухожу из команды. Мы оба посмеялись. Мы относились друг к другу немного с уважением. Но спуску никогда не давали.