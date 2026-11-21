Гусев: «В свой футбол играют «Барселона», «ПСЖ», а все остальное — это тактическая война тренеров»

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев после победы над ЦСКА (2:1) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России поделился мнение о тактической борьбе в современном футболе.

«Поймите, у нас такая профессия, что сначала ты даешь результат, а потом нет, и тебе указывают на дверь. Это правда жизни. У нас средний уровень чемпионата равный, любая команда может обыграть любую, и этим чемпионат интересен. В свой футбол играют «Барселона», «ПСЖ», а все остальное — это тактическая война тренеров. Это мое мнение. Повторюсь, в свой футбол, не отталкиваясь от соперника, в мире играют три-четыре команды», — приводит «Матч ТВ» слова Гусева.

Грозненская команда обыграла ЦСКА в Москве благодаря двум голам во втором тайме. На 52-й минуте счет открыл Лечи Садулаев (с пенальти), на 63-й отличился Георгий Мелкадзе. На 69-й минуте армейцы сократили отставание после мяча Кармо.

Для Гусева эта победа стала второй в первых двух матчах против ЦСКА в роли главного тренера команд РПЛ. Как ранее сообщал «СЭ», он стал первым российским специалистом в XXI веке, добившимся такого результата. В предыдущем сезоне специалист победил армейцев во главе «Динамо».