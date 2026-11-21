Круговой после поражения ЦСКА от «Ахмата»: «Пенальти не было. Мелкадзе сделал толчок, я начал заваливаться»

Футболист ЦСКА Данил Круговой остался после поражения от «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ оценил эпизод с пенальти в ворота армейцев.

На 52-й минуте Лечи Садулаев открыл счет с пенальти, назначенного за фол Кругового на Георгии Мелкадзе.

— Пенальти не было, — начал Круговой.

— Как ты видишь пенальти?

— Мне кажется, что смотрели только мое последнее касание с Мелкадзе, с его ногой. Как будто не посмотрели полноценный эпизод, когда Георгий делает первое движение, толчок, и я начинаю заваливаться. По мне, это не пенальти.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.