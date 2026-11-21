Мелкадзе назвал «стопроцентным» пенальти в матче «Ахмата» с ЦСКА

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе после победы над ЦСКА (2:1) в 15-м туре РПЛ оценил эпизод с пенальти в ворота армейцев.

На 52-й минуте Лечи Садулаев открыл счет с пенальти, назначенного за фол Данила Кругового на Мелкадзе.

— Как вы видели эпизод с пенальти?

— Стопроцентный пенальти. А есть вопросы? Я принимал мяч, а Круговой зацепил меня. Отмашка? Она считается только в лицо.

— Что изменилось в команде?

— Покопались немножко в себе. И стали по-другому играть.

С 17 очками «Ахмат» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.