Пономарев заявил, что ЦСКА нужен игрок как Бакаев

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейцам нужен такой футболист как полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев.

«ЦСКА надо взять игрока, который мог бы обыграть один в один, смог бы играть на фланге. Надо подбирать таких игроков как Мбаппе у Франции, он же неплохой футболист. У армейцев же нет быстрых игроков вообще. На Чалова надеяться нельзя, он вообще не фонтан. Он — черепаха Тортилла, потому что медленный. Например, переход Бакаева в ЦСКА — это было бы здорово. Команде нужен бегунок, который мог бы нагружать оборону противника. То, что в ЦСКА перешел бы воспитанник «Спартака», это нормально. А что в этом такого? Главное, чтобы он оправдал надежды», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Бакаев перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Спартака» в статусе свободного агента. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.