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Сегодня, 15:12

Степашин заявил, что Захарян останется в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-премьер, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что полузащитник Арсен Захарян останется в московском клубе.

«Арсен будет играть. Будут предложения — будем рассматривать. Его возможный переход в турецкий клуб — фейк. Он не смог перейти в «Челси» из-за политики? Да, там были заявки, они должны были перечислить средства — но все заблокировано, поэтому нет. А играть в Турции в среднем чемпионате, я думаю, Арсену неинтересно. Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь. Надо немного укрепить себя и физически, и морально. Я думаю, что у Арсена хорошее будущее, я в этом абсолютно убежден. Рано ли ему уезжать? Он все прекрасно понимает. Чуть подтянется и будет играть как Хвича Кварацхелия, который сейчас блестяще выступает в «Наполи» и считается одним из лучших игроков итальянского футбола. А начинал он у нас в «Локомотиве», а потом был в «Рубине», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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