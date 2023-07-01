Пономарев считает, что Карраскаля нельзя оштрафовать за плохую игру

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова Игоря Корнеева, который считает, что хавбек армейцев Хорхе Карраскаль играет хуже своих возможностей.

«Да, я читал его высказывание. Игорь сравнил его с овощем и сказал, что Хорхе поливают, а его нужно бить! Как можно сейчас наказать футболиста за плохую игру? Да никак. Можно штрафовать его, но только если это прописано в контракте. Сейчас с футболистами бесполезно разговаривать — они все богатые и на сумасшедших контрактах, их может испугать только потеря денег. Ему нужно дать шанс. Но если он продолжит снова тянуть лямку, то он него нужно будет избавляться. Карраскалю нужно пахать и доказывать свою состоятельность Федотову», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

В 2022 году Карраскаль подписал контракт с ЦСКА на четыре года. В составе армейцев 25-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.