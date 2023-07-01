Деменко ответил на вопрос, может ли решение чешских властей повлиять на работу Лички и Ярошика в России
Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на решение правительства Чехии спортсменам выступать в России.
«Это все политические моменты. Поэтому, здесь не так все ясно и понятно в той или иной ситуации. Наверное, не нужно афишироваться и так такое время сложное. Нам не до Европы, которая там все это вытворяет. Надо идти и заниматься своими вопросами и не обращать внимание на то, что они там делают», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
В РПЛ работают Марцел Личка в «Динамо» и Иржи Ярошик в «Оренбурге». Оба специалиста являются гражданами Чехии.
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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