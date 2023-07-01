ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды Роши, Мойзеса и Зайнутдинова
Защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также хавбек Бактиер Зайнутдинов вернулись в расположение ЦСКА после отпуска и приступили к подготовке к новому сезону, сообщает пресс-служба армейцев.
«Виллиан, Баха и Мойзес уже присоединились к команде в Новогорске», — написано в сообщении команды
Московская команда проведет две товарищеские встречи с «Динамо». Первая игра пройдет 8 июля на «ВЭБ Арене», вторая — 9 июля на поле бело-голубых.
Роша и Мойзес стали игроками ЦСКА летом 2022 года. Зайнутдинов выступает за московскую команду с августа 2020 года.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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